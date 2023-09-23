Псковский историк рассказала о значении «русского вопроса» в настоящем времени

12:57, 23 сентября 2023, ПАИ

Кандидат исторических наук, преподаватель ПсковГУ Татьяна Хришкевич рассказала в интервью студмедиа «Толк» о значении «русского вопроса» в настоящем времени.

Помимо этого, Татьяна Хришкевич рассказывает как культурный код влияет на самоидентификацию и какие факторы способствуют сплочению народов России.

А также какие механизмы заставляют даже враждующие народы сплотиться.