Псковский историк рассказала о значении «русского вопроса» в настоящем времени
Кандидат исторических наук, преподаватель ПсковГУ Татьяна Хришкевич рассказала в интервью студмедиа «Толк» о значении «русского вопроса» в настоящем времени.
Помимо этого, Татьяна Хришкевич рассказывает как культурный код влияет на самоидентификацию и какие факторы способствуют сплочению народов России.
А также какие механизмы заставляют даже враждующие народы сплотиться.
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23 сентября 2023
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