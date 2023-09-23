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Общество

Псковский историк рассказала о значении «русского вопроса» в настоящем времени

Кандидат исторических наук, преподаватель ПсковГУ Татьяна Хришкевич рассказала в интервью студмедиа «Толк» о значении «русского вопроса» в настоящем времени.

Помимо этого, Татьяна Хришкевич рассказывает как культурный код влияет на самоидентификацию и какие факторы способствуют сплочению народов России.

А также какие механизмы заставляют даже враждующие народы сплотиться. 

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