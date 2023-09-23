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Происшествия

Петербуржец зарезал жену из ревности

Возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины в квартире в Приморском районе Петербурга. Подозреваемый по этому делу её муж сейчас находится в больнице, так как он пытался свести счёты с жизнью, сообщает пресс-служба ГСУ СК по Санкт-Петербургу в своём телеграм-канале.

«Следственным отделом по Приморскому району Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», – сообщает пресс-служба.

По данным следствия, мужчина 1979 года рождения вечером 22 сентября 2023 года, находясь в квартире одного из домов на Суздальском шоссе, в ходе конфликта со своей супругой 1983 года рождения нанёс последней множественные удары ножом по всему телу. От полученных повреждений женщина скончалась на месте происшествия. После чего мужчина попытался свести счёты с жизнью.

Известно, что о произошедшем экстренным службам сообщил ребёнок, который обнаружил истекающую кровью мать на кухне. «Женщина попросила вызвать полицию и скорую помощь, муж в этот момент находился в ванной», – добавил собеседник агентства. По его словам, в семье воспитывалось двое детей, на учёте никто из взрослых или детей не состоял. По предварительной информации, причиной убийства могла послужить ревность.

По данным СК, сейчас подозреваемый находится в больнице, где ему оказывается медицинская помощь.

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