Жителю Невели грозит 5 лет тюрьмы за кражу строительных лесов

14:11, 23 сентября 2023, ПАИ

Житель Невели украл строительные леса от мастерских в деревне Щукино Пустошкинского района. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Причинённый владельцу ущерб составил 40 тысяч рублей.

По версии следствия, подозреваемый на своей иномарке с прицепом вывез похищенные им строительные леса к себе домой в Невель. Здесь их и изъяли полицейские.

В отношении 39-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража). Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.