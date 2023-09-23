Участок Октябрьского проспекта перекроют для укладки асфальта в Пскове

14:33, 23 сентября 2023, ПАИ

Правая сторона Октябрьского проспекта от улицы Гражданской до дома № 50а будет закрыта для укладки верхнего слоя асфальта 25 и 26 сентября. Об этом ПАИ сообщили в администрации города.

Будут перекрыты съезды на правой стороне улиц Гражданской и Металлистов, а также съезд между домами № 29 и 31. В связи с этим создадут реверсивное движение на одной половине дороги. Объезд участка будет осуществляться по улицам Спортивной, Кузнецкой и Вокзальной.

27 и 28 сентября будет перекрыта левая сторона в этих же границах. Объезд будет осуществляться по улицам Льва Толстого, Кузнецкой и Вокзальной.