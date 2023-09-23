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Общество

Дмитрий Рогозин стал сенатором от Запорожской области

Экс-глава Роскосмоса, руководитель подразделения «Царские волки» Дмитрий Рогозин стал сенатором от Запорожской области, сообщает РИА Новости.

«Для меня честь защищать интересы Запорожской области и в целом Новороссии», – написал Дмитрий Рогозин в своём телеграм-канале.

Рогозин последовательно занимается помощью военным в зоне спецоперации и поддержкой новых регионов. Бывший гендиректор Роскосмоса возглавляет группу военных советников «Царские волки», которая оказывает военно-техническую помощь подразделениям ЛНР и ДНР.
 

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