Житель Германии устроил ДТП в Струго-Красненском районе

15:53, 23 сентября 2023, ПАИ

Два автомобиля столкнулись на 258-м километре автодороги Санкт-Петербург-Невель в Струго-Красненском районе, сообщается в телеграм-канале «ПАИ Псковская сводка».

Известно, что за рулем одного из автомобилей был житель Германии Предположительно, он отвлёкся от управления и выехал на встречную сторону, где столкнулся с автомобилем Kia Sorento. После чего съехал в кювет, второй автомобиль перевернулся на проезжей части.

В результате ДТП пострадал водитель Kia. Он госпитализирован в медучреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.