Житель Германии устроил ДТП в Струго-Красненском районе
Два автомобиля столкнулись на 258-м километре автодороги Санкт-Петербург-Невель в Струго-Красненском районе, сообщается в телеграм-канале «ПАИ Псковская сводка».
Известно, что за рулем одного из автомобилей был житель Германии Предположительно, он отвлёкся от управления и выехал на встречную сторону, где столкнулся с автомобилем Kia Sorento. После чего съехал в кювет, второй автомобиль перевернулся на проезжей части.
В результате ДТП пострадал водитель Kia. Он госпитализирован в медучреждение.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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