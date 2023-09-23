Пьяного водителя-рецидивиста задержали в Островском районе

16:30, 23 сентября 2023, ПАИ

В ходе проведённых дорожной полицией мероприятий на территории Островского района установлен водитель «под градусом», который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение.

Водителя за повторную езду в нетрезвом виде задержали в Островском районе сотрудники дорожной полиции. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Утром 20 сентября на дороге Остров – Вышгородок в Островском районе полицейские остановили для проверки автомобиль ВАЗ-2104. Выяснилось, что этой «четвёркой» управлял 40-летний житель Пыталовского района, который был в состоянии алкогольного опьянения. Все обстоятельства произошедшего выясняются.