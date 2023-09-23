Грозы надвигаются на Псковскую область

16:50, 23 сентября 2023, ПАИ

В ближайшие часы местами по Псковской области ожидаются грозы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону со ссылкой на данные Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

«В ближайшие два часа местами по Псковской области ожидаются грозы», – говорится в сообщении.

Отметим, что при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по номеру 01 или 112, 101 (с мобильных телефонов).