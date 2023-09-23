Грозы надвигаются на Псковскую область
В ближайшие часы местами по Псковской области ожидаются грозы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону со ссылкой на данные Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».
«В ближайшие два часа местами по Псковской области ожидаются грозы», – говорится в сообщении.
Отметим, что при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по номеру 01 или 112, 101 (с мобильных телефонов).
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