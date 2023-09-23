Ярмарка «Осень-2023» прошла в Великих Луках
Ярмарка «Осень-2023» прошла на площади Ленина в Великих Луках, сообщается в газете «Великолукская правда. Новости».
На ярмарке представили продукцию сельскохозяйственных товаропроизводителей, крестьянских хозяйств, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, садоводов-огородников и народных умельцев.
В рамках мероприятия прошло подведение итогов и торжественное награждение участников сельскохозяйственной ярмарки.
Помимо этого, организаторы устроили развлекательную программу с участием солистов и творческих коллективов: народные гулянья, танцы, конкурсы и впервые — артисты на ходулях.
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