Ярмарка «Осень-2023» прошла в Великих Луках

18:53, 23 сентября 2023, ПАИ

Ярмарка «Осень-2023» прошла на площади Ленина в Великих Луках, сообщается в газете «Великолукская правда. Новости».

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На ярмарке представили продукцию сельскохозяйственных товаропроизводителей, крестьянских хозяйств, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, садоводов-огородников и народных умельцев.

В рамках мероприятия прошло подведение итогов и торжественное награждение участников сельскохозяйственной ярмарки.

Помимо этого, организаторы устроили развлекательную программу с участием солистов и творческих коллективов: народные гулянья, танцы, конкурсы и впервые — артисты на ходулях.