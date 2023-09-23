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Спорт

Антинаркотический забег прошёл в Пушкинских Горах

Районный легкоатлетический пробег «Пушкинские Горы без наркотиков – 2023» прошёл в Пушкинских Горах сегодня, 23 сентября, сообщается в газете «Пушкинский край».

Фото: газета «Пушкинский край»

Участие приняли более 40 любителей здорового образа жизни. Все они пробежали дистанцию 3 километра.

Спортсмены стартовали от старой площади на улице Ермолаева. Около Дома ветеранов они свернули на улицу Пушкинскую в сторону финиша на старой площади.

В забеге принимали участие активные жители, педагоги и учащиеся образовательных учреждений Пушкинских Гор.

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