Антинаркотический забег прошёл в Пушкинских Горах
Районный легкоатлетический пробег «Пушкинские Горы без наркотиков – 2023» прошёл в Пушкинских Горах сегодня, 23 сентября, сообщается в газете «Пушкинский край».
Участие приняли более 40 любителей здорового образа жизни. Все они пробежали дистанцию 3 километра.
Спортсмены стартовали от старой площади на улице Ермолаева. Около Дома ветеранов они свернули на улицу Пушкинскую в сторону финиша на старой площади.
В забеге принимали участие активные жители, педагоги и учащиеся образовательных учреждений Пушкинских Гор.
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