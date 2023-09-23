Десять тысяч доз вакцины от коронавируса поступит в Псковскую область

18:39, 23 сентября 2023, ПАИ

Десять тысяч доз вакцины от коронавируса поступит в Псковскую область в ближайшее время. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в видеообращении к жителям региона, опубликованном в его Telegram-канале.

«Что касается коронавирусной инфекции, COVID тоже никуда не делся и, как говорят специалисты, стал сезонным заболеванием. Если летом врачи фиксировали пять – десять случаев в неделю с коронавирусом, то на прошлой неделю было выявлено 16 заболевших. В основном это пожилые люди», – отметил Михаил Ведерников.

Глава региона также сообщил, что поручил дополнительно выделить 4 млн рублей на закупку десяти тысяч доз вакцины против коронавируса. «Препарат уже заказан и поступит в регион в ближайшее время», – заключил губернатор.