Псковский губернатор записался на курсы подготовки в центре «Воин»
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, заместитель губернатора Александр Серавин и глава Пскова Борис Елкин записались на курсы в центре военно-спортивной подготовки «Воин». Об этом глава региона сообщил в своём Telegram-канале.
Им показали различные виды автомобильных аптечек и жгутов для остановки кровотечения, а также рассказали, чем можно заменить жгут подручными средствами, например галстуком, майкой или ремнём.
Затем в подготовительном центре объяснили, что нужно делать при сильном артериальном кровотечении. После этого губернатор вместе с остальными отработали полученные знания на практике.
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