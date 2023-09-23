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Культура

Концерт псковского симфонического оркестра состоялся в Красногородске

Концерт Губернаторского симфонического оркестра Псковской области состоялся в Красногородском районном доме культуры сегодня, 23 сентября. Об этом пишет газета «Заря».

Фото здесь и далее: Светлана Павлова

Программа «Симфонический кинематограф» была посвящена лучшим киномелодиям XX–XXI веков.

В исполнении оркестра прозвучали сочинения Андрея Петрова – автора музыки к фильмам «Берегись автомобиля», «Осенний марафон» и другим, музыка крупнейшего кинокомпозитора Эдуарда Артемьева, звучавшая в фильмах Андрея Тарковского, Андрея Кончаловского и Никиты Михалкова, оптимистические творения из старых фильмов Исаака Дунаевского, музыкальные киношедевры Нино Рота и Генри Манчини из известных зарубежных фильмов «Крёстный отец», «Завтрак у Тиффани» и «Леопард». В программу также вошли мелодии всемирно известных мюзиклов и песен, ставшие частью мирового кинематографа.

«Несмотря на субботу, когда сельские жители заняты, кто в лесу, а кто на огороде, концерт прошёл при полном зрительном зале. Неподдельные крики «браво» и несмолкаемые аплодисменты говорят о том, что нашему не избалованному симфонической музыкой зрителю концерт пришёлся по душе!» – говорится в сообщении.

«Зрители от души благодарили музыкантов за прекрасное исполнение, а те в свою очередь поделились, что приятно удивлены и тронуты таким тёплым приёмом красногородцев. Будем считать, что первое знакомство прошло успешно, и ждать новых встреч с симфонической музыкой!» – написали в газете.

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