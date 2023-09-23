«Смотрите не только под ноги»: змею на ветках дерева обнаружили в Псковском районе

19:56, 23 сентября 2023, ПАИ

Змею на ветках дерева обнаружили в Псковском районе. Видео со змеёй опубликовал участник группы «Инцидент Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

«Гдовка, сразу за Елизарово, смотрите не только под ноги, но и на ветки кустов», – написал автор видео.

«Мне ещё дедушка рассказывал, что некоторые змеи так рожают своих деток. А на деревья забираются, чтобы сразу их не съесть, чтобы у них было время расползтись. По-моему, это относилось к гадюкам. Ведь ужи откладывают яйца», – предположила одна из участниц сообщества.