Михаил Ведерников посоветовал псковичам посетить выставку «Российский Север – XIII»

20:36, 23 сентября 2023, ПАИ

Посетить выставку произведений художников Северо-Западного федерального округа «Российский Север – ХIII», которая откроется в Пскове 28 сентября, посоветовал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. О выставке губернатор рассказал в видеообращении к жителям региона, опубликованном в его Telegram-канале.

«Выставка такого масштаба пройдёт в нашем регионе впервые и станет одним из знаменательных событий культурной афиши нашего региона. Она объединит около полутора тысяч произведений искусства: картин, скульптур, работ народного и храмового искусства, созданных современными художниками», – отметил Михаил Ведерников.

По его словам, чтобы разместить такое количество экспонатов, выставка будет проходить одновременно на нескольких площадках: в Псковском областном центре народного творчества (улица Некрасова, 10) и Доме ремёсел (улица Некрасова, 8), во Дворе Постникова (улица Олега Кошевого, 2), в Доме офицеров (улица Комдива Кирсанова, 5), в Псковской областной универсальной научной библиотеке (улица Профсоюзная, 2), в Псковской областной библиотеке для детей и юношества имени В. А. Каверина (Октябрьский проспект, 7а), в выставочном зале Псковского регионального отделения Союза художников России (улица Ленина, 1).

«Выставка приурочена к 1120-летию упоминания Пскова в летописи, поэтому часть работ будет посвящена нашему прекрасному городу. Сейчас на площадках идёт монтаж оборудования и размещение экспонатов. Торжественное открытие выставки состоится 28 сентября в 12:00 в музейном комплексе «Двор Постникова». Рекомендую всем найти время и обязательно посетить эту выставку, чтобы поближе познакомиться с современным искусством», – заключил Михаил Ведерников.

Отметим, что экспозиции будут работать до 29 октября.