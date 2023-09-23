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Двух нетрезвых водителей задержали в Печорском районе

Двух нетрезвых водителей задержали в Печорском районе, пишет газета «Печорская правда».

Фото здесь и далее: газета «Печорская правда»

В 09:40 на 50-м километре автодороги Псков – Рига сотрудник ГИБДД остановил для проверки автомобиль Hyundai Elantra, которым управлял 40-летний местный житель. В ходе проверки выяснилось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, а также не имел водительских прав.

Позже, примерно в 15:00, около дома № 21 на улице Свободы в Печорах инспектор ГИБДД остановил автомобиль LADA Granta, который эксплуатировался как такси. 51-летний водитель также оказался «под градусом».

В обоих случаях автомашины эвакуировали на штрафстоянку.

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