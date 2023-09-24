День машиностроителя отмечают в России сегодня

09:01, 24 сентября 2023, ПАИ

День машиностроителя отмечают в России сегодня, 24 сентября. Об этом пишет calend.ru.

В последнее воскресенье сентября свой профессиональный праздник, который ведёт свою историю ещё с советских времен, отмечают машиностроители России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана.

Праздник был установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года № 3018-Х «О праздничных и памятных днях».

История российского машиностроения начинает свой отсчёт с XVIII века, когда были изобретены прядильные и паровые машины. Затем появились станки для обработки металла, и постепенно ручной труд стал заменяться механизированным производством.

Считается, что первым машиностроительным заводом в стране было предприятие Франца Берда в Санкт-Петербурге, где в 1804 году запустили производство паровых двигателей. А ещё через 50 лет в России имелось уже около 100 машиностроительных заводов.

Сегодня отрасль машиностроения – это не только автомобилестроение. Это и производство станков, и оборудования, и ядерные реакторы, и подводные лодки, это космические корабли, пылесосы и стиральные машины.