Жители Еревана почтили память погибших в Карабахе российских миротворцев

23:55, 23 сентября 2023, ПАИ

Несколько жителей Еревана оставили цветы у здания посольства России в Армении в память о погибших в Нагорном Карабахе российских миротворцах, сообщает агентство ТАСС.

«Мой глубочайший поклон матерям, жёнам, сёстрам, дочерям [погибших миротворцев], крепитесь. Я уверена, что будут напечатаны книги и история всё разложит по полочкам», – сказала жительница Еревана.

Как сообщили 20 сентября в Минобороны РФ, автомобиль с российскими миротворцами подвергся обстрелу в Нагорном Карабахе во время возвращения с наблюдательного поста. Все находившиеся в автомобиле военнослужащие погибли.