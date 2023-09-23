Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Жители Еревана почтили память погибших в Карабахе российских миротворцев

Несколько жителей Еревана оставили цветы у здания посольства России в Армении в память о погибших в Нагорном Карабахе российских миротворцах, сообщает агентство ТАСС.

«Мой глубочайший поклон матерям, жёнам, сёстрам, дочерям [погибших миротворцев], крепитесь. Я уверена, что будут напечатаны книги и история всё разложит по полочкам», – сказала жительница Еревана.

Как сообщили 20 сентября в Минобороны РФ, автомобиль с российскими миротворцами подвергся обстрелу в Нагорном Карабахе во время возвращения с наблюдательного поста. Все находившиеся в автомобиле военнослужащие погибли. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













23 сентября 2023

Сотрудники Госавтоинспекции обеспечили безопасность во время закрытия мотосезона-2023
23 сентября 2023

Псковские газодымозащитники приняли участие в международных соревнованиях
23 сентября 2023

В Псковском городском суде продолжается рассмотрение резонансного дела о посуточной аренде жилья
23 сентября 2023

Сотрудники Псковского УФСИН почтили память коллег, погибших при исполнении служебных обязанностей
23 сентября 2023

Михаил Ведерников обратился к жителям Псковской области
23 сентября 2023

Михаил Ведерников посоветовал псковичам посетить выставку «Российский Север – XIII»
23 сентября 2023

О сотрудничестве Псковской области с Казахстаном рассказал Михаил Ведерников
23 сентября 2023

«Смотрите не только под ноги»: змею на ветках дерева обнаружили в Псковском районе

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...