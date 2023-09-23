Жители Еревана почтили память погибших в Карабахе российских миротворцев
Несколько жителей Еревана оставили цветы у здания посольства России в Армении в память о погибших в Нагорном Карабахе российских миротворцах, сообщает агентство ТАСС.
«Мой глубочайший поклон матерям, жёнам, сёстрам, дочерям [погибших миротворцев], крепитесь. Я уверена, что будут напечатаны книги и история всё разложит по полочкам», – сказала жительница Еревана.
Как сообщили 20 сентября в Минобороны РФ, автомобиль с российскими миротворцами подвергся обстрелу в Нагорном Карабахе во время возвращения с наблюдательного поста. Все находившиеся в автомобиле военнослужащие погибли.
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