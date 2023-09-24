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Почти четверть псковичей предпочитают выезд на природу в выходной – опрос

Самое любимое времяпрепровождение в выходные у псковичей – выезд на природу (23 %). На втором месте – досуг в кругу семьи (22 %), на третьем – спорт и прогулки (по 18 %). Данные исследования приводит сервис SuperJob.

12 % псковичей ассоциируют идеальный выходной с отдыхом, 10 % – со сном. В открытом опросе участвовали представители экономически активного населения из города.

Для 8 % лучший вариант – путешествие. 6 % горожан предпочитают провести выходной за чтением книг, ещё 6 % любят посещать культурные мероприятия. 4 % считают отличным выходным тот, когда удалось встретиться с друзьями. Столько же опрошенных уверены, что выходной удался, если переделаны все домашние дела. Каждый двадцатый назвал отличным времяпрепровождением просмотр кино и сериалов.

У мужчин на первом месте в идеальный выходной – провести время с семьёй, у женщин – прогулка. На втором у тех и других – поездка за город, а у мужчин ещё и спорт. Представители сильного пола также предпочитают отдых и рыбалку. Женщинам больше по душе хороший сон и культурная программа.

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