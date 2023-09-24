Псковичей приглашают на литературный фестиваль «Книжная яблоня»

12:13, 24 сентября 2023, ПАИ

Литературный фестиваль «Книжная яблоня» приглашает псковичей на встречи с книжными иллюстраторами, писателями и издателями. Мероприятие состоятся 29 сентября на площадке Центра детского чтения на улице Розы Люксембург. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

В 12:30 выступит петербургский художник-график, представитель династии художников и писателей Чарушиных, автор и иллюстратор книг о природе, член Союза художников России, дважды лауреат Международного конкурса книжной иллюстрации «Образ книги», лауреат литературной премии имени С. Я. Маршака, организатор просветительского проекта и ежегодной конференции «Чарушинские чтения» Евгения Чарушина-Капустина, которая прочтёт для всех желающих лекцию «Чарушины. Четыре поколения художников книги».

После этого писатель, сценарист, преподаватель, член Союза детских и юношеских писателей, руководитель творческого сообщества авторов и иллюстраторов «Земляничный клуб» Екатерина Земляничкина и иллюстратор, детский писатель, член Союза художников России Ольга Фадеева расскажут собравшимся, что такое «Земляничный клуб» и как его авторы взаимодействуют с читателями и издателями.

Кроме того, в этот день в библиотеке на улице Розы Люксембург состоятся презентации детского издательства «Гудвин», студии издательских проектов Дарьи Плаксуновой и издательства «Роща».

Напомним, что традиционный осенний литературный фестиваль «Книжная яблоня» пройдёт в Пскове с 27 по 29 сентября. Фестиваль проводится при поддержке управления культуры администрации Пскова.

Отметим, Евгений Чарушин, его сын Никита Чарушин, внучка Наталья Чарушина-Капустина и правнучка Евгения – представители династии художников-анималистов. Благодаря им «чарушинские зверята» сегодня не только продолжают появляться в переизданных книгах, но и становятся героями новых произведений.

«Земляничный клуб» представляет собой творческое сообщество авторов и иллюстраторов. Это новый формат общения читателей, писателей, иллюстраторов и издателей. Миссия «Земляничного клуба», по словам его организаторов, помогать всем, кто любит детские книги. Руководитель творческого сообщества авторов и иллюстраторов «Земляничный клуб» – детский писатель Екатерина Земляничкина.