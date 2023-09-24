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Общество

Участок дороги в Псковском районе перекроют с 27 сентября

Участок автодороги от перекрестка «Псков – Родина» (58К-445 Псков – Родина) на деревню Борисовичи к улицам Венская и Пражская (по которой обеспечивается движение автобусов до остановки) будет перекрыт. Ограничение движения связано со строительством магистральных сетей хозяйственно-бытовой и ливневой канализации. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета. 

Фото: администрация Псковского района

Сообщается, что с 27 сентября по 4 октября на данном участке организуют временное изменение дорожного движения.

Проезд будет организован по грунтовой дороге от многоквартирного дома № 3 по улице Венской деревни Борисовичи Псковского района к светофору, установленного у автомобильной дороги «Псков – Родина» при переходе на МБОУ «ПИЛГ».

На период производства работ движение автобусов будет изменено. Остановка и высадка пассажиров будет осуществляться на остановочном комплексе «Школа (инженерно-лингвистическая гимназия)» на региональной дороге «Псков – Родина».

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