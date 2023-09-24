Более 300 псковичей написали ​«Педагогический диктант»

13:48, 24 сентября 2023, ПАИ

Более 300 псковичей приняли участие во Всероссийской акции «Педагогический диктант», приуроченной к празднованию 200-летия со дня рождения Константина Ушинского. Об этом ПАИ сообщили в комитете по образованию Псковской области.

Мероприятие состоялась 23 сентября. Его участниками стали ученики психолого-педагогических классов, студенты педагогических направлений подготовки Опочецкого индустриально-педагогического колледжа и действующие педагоги.



С приветственным словом к участникам «Педагогического диктанта» из числа учеников психолого-педагогических классов Пскова на площадке центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников (ЦНППМ) ПОИПКРО обратились начальник отдела региональной политики комитета по образованию Псковской области Андрей Ниневский, заместитель начальника управления образования администрации города Пскова Максим Алганов, директор филиала Российского общества «Знание» в Псковской области Елена Печерская и врио ректора ПОИПКРО Екатерина Гончарова.

Декламаторами "Педагогического диктанта" в Пскове стали заслуженные педагоги области. В ЦНППМ ПОИПКРО отрывок из статьи Константина Ушинского «Труд в его психическом и воспитательном значении» прочитали почётный работник общего образования Российской Федерации, учитель русского языка и литературы гуманитарного лицея Светлана Романенко и отличник народного образования, старший методист ЦНППМ ПОИПКРО Антонина Петрова.

Педагоги Пскова приняли участие в акции на площадке гимназии № 29. Диктант провела директор гимназии Елена Синёва. После прослушивания диктанта участники акции приступили к решению трёх педагогических задач.

Организатором акции выступает Министерство просвещения РФ.