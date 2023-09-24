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Общество

Сказочную фотосессию устроили жители Лаптево Опочецкого района

Тематическую фотосессию в лесу устроили жители деревни Лаптево Опочецкого района в рамках проекта «Мятные сказки». Об этом пишет газета «Красный маяк». 

Фото здесь и далее: Светлана Фёдорова

Отметим, эта оригинальная фотосессия была организована Светланой Фёдоровой в рамках проекта «Мятные сказки», который призван продемонстрировать красоту деревенской жизни. 

«И в этот раз ей удалось показать всё очарование и полноту сельской природы, продемонстрировать самые прекрасные растения, «ценные» грибы и уникальный местный ландшафт. Одним словом, фотосессия местных Ёжек – просто сказка», – написали в газете. 

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