Сказочную фотосессию устроили жители Лаптево Опочецкого района

14:20, 24 сентября 2023, ПАИ

Тематическую фотосессию в лесу устроили жители деревни Лаптево Опочецкого района в рамках проекта «Мятные сказки». Об этом пишет газета «Красный маяк».

Отметим, эта оригинальная фотосессия была организована Светланой Фёдоровой в рамках проекта «Мятные сказки», который призван продемонстрировать красоту деревенской жизни.

«И в этот раз ей удалось показать всё очарование и полноту сельской природы, продемонстрировать самые прекрасные растения, «ценные» грибы и уникальный местный ландшафт. Одним словом, фотосессия местных Ёжек – просто сказка», – написали в газете.