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Общество

Более трёх миллионов рублей лишились жители Псковской области после звонков мошенников

Сбережениями нескольких жителей Пскова, Великих Лук и Острова на общую сумму более трёх с половиной миллионов рублей завладели телефонные мошенники. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

По версии следствия, ряду жителей региона звонили незнакомцы. Они представлялись сотрудниками разных служб и ведомств. Под выдуманными предлогами, вводя жертв в заблуждение, завладевали их денежными средствами. А некоторые пользователи социальных сетей не досчитались денег после неудачной попытки осуществления операции купли-продажи товара.

В общей сложности свыше трёх миллионов 600 тысяч рублей лишились псковичи. Потерпевшие обратились за помощью в полицию. В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела. Ведётся расследование, в рамках которого выясняются все обстоятельства произошедшего.

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