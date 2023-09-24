Более трёх миллионов рублей лишились жители Псковской области после звонков мошенников

14:54, 24 сентября 2023, ПАИ

Сбережениями нескольких жителей Пскова, Великих Лук и Острова на общую сумму более трёх с половиной миллионов рублей завладели телефонные мошенники. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, ряду жителей региона звонили незнакомцы. Они представлялись сотрудниками разных служб и ведомств. Под выдуманными предлогами, вводя жертв в заблуждение, завладевали их денежными средствами. А некоторые пользователи социальных сетей не досчитались денег после неудачной попытки осуществления операции купли-продажи товара.

В общей сложности свыше трёх миллионов 600 тысяч рублей лишились псковичи. Потерпевшие обратились за помощью в полицию. В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела. Ведётся расследование, в рамках которого выясняются все обстоятельства произошедшего.