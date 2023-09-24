Погода без осадков прогнозируется в Псковской области 25 сентября

15:17, 24 сентября 2023, ПАИ

Переменная облачность ожидается на территории Псковской области завтра, 25 сентября. Осадки не прогнозируются. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

Будет дуть ветер западных и юго-западных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха по Псковской области прогреется ночью от +5 до +10 градусов, днём столбик термометра поднимется до отметок +15...+20 градусов.

Атмосферное давление будет выше нормы.