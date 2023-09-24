Погода без осадков прогнозируется в Псковской области 25 сентября
Переменная облачность ожидается на территории Псковской области завтра, 25 сентября. Осадки не прогнозируются. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.
Будет дуть ветер западных и юго-западных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду.
Температура воздуха по Псковской области прогреется ночью от +5 до +10 градусов, днём столбик термометра поднимется до отметок +15...+20 градусов.
Атмосферное давление будет выше нормы.
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