Автомобиль вылетел в кювет в Острове

15:34, 24 сентября 2023, ПАИ

Водитель Lada Granta не справился с управлением, в результате автомобиль вылетел в кювет на улице Освобождения у дома № 97 в Острове Псковской области. ДТП произошло сегодня, 24 сентября. Об этом пишет телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».

В результате ДТП травмы получили водитель и пассажир. Помощь оказывается на месте. Решается вопрос об их госпитализации.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.