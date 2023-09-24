Автомобиль вылетел в кювет в Острове
Водитель Lada Granta не справился с управлением, в результате автомобиль вылетел в кювет на улице Освобождения у дома № 97 в Острове Псковской области. ДТП произошло сегодня, 24 сентября. Об этом пишет телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».
В результате ДТП травмы получили водитель и пассажир. Помощь оказывается на месте. Решается вопрос об их госпитализации.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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