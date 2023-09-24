Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Встреча с поэтом состоится в Центральной библиотеке Пскова

Встреча с поэтом, публицистом и литературным редактором Игорем Касько «Переводчик тишины» пройдёт в Центральной городской библиотеке Пскова 28 сентября в 17:00. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

Фото: Центральная городская библиотека Пскова

На встрече состоится презентация книг поэта – «Многоточия надежды», «Переводчик тишины» и других, а также состоится автограф-сессия.

Игорь Касько – член Союза российских писателей, автор четырёх сборников стихов. Публиковался в журналах «Дружба народов», «Крещатик», «Юность», «Плавучий мост», Poesia (Италия) и других, а также является одним из основателей литературной группы «Кавказская ссылка».

С 1997 года живёт и работает в Ставрополе. Представляет ставропольскую поэзию на международных фестивалях «Московское биеннале поэтов» (Москва), «СловоNova» (Пермь), на поэтическом ринге «Кавказань» (Казань) и Волошинском фестивале в Коктебеле. Стал финалистом Всероссийского поэтического слэма – 2015 (Красноярск). Является организатором и ведущим поэтических слэмов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













24 сентября 2023

Встреча с поэтом состоится в Центральной библиотеке Пскова
24 сентября 2023

Псковичей приглашают на литературный фестиваль «Книжная яблоня»
24 сентября 2023

Скульптуры «Скобарь» и «Псковитянка» показали на выставке в китайском городе Наньнине
23 сентября 2023

Михаил Ведерников посоветовал псковичам посетить выставку «Российский Север – XIII»
23 сентября 2023

Концерт псковского симфонического оркестра состоялся в Красногородске
22 сентября 2023

Реставраторы заканчивают научные исследования церкви Михаила Архангела в Пскове
22 сентября 2023

Встреча с руководителем театра «Пушкинская школа» состоялась в Пушкинских Горах
22 сентября 2023

Красногородцы посетили мастер-классы преподавателей Псковского колледжа искусств

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...