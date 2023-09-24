Встреча с поэтом состоится в Центральной библиотеке Пскова

16:42, 24 сентября 2023, ПАИ

Встреча с поэтом, публицистом и литературным редактором Игорем Касько «Переводчик тишины» пройдёт в Центральной городской библиотеке Пскова 28 сентября в 17:00. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

На встрече состоится презентация книг поэта – «Многоточия надежды», «Переводчик тишины» и других, а также состоится автограф-сессия.

Игорь Касько – член Союза российских писателей, автор четырёх сборников стихов. Публиковался в журналах «Дружба народов», «Крещатик», «Юность», «Плавучий мост», Poesia (Италия) и других, а также является одним из основателей литературной группы «Кавказская ссылка».

С 1997 года живёт и работает в Ставрополе. Представляет ставропольскую поэзию на международных фестивалях «Московское биеннале поэтов» (Москва), «СловоNova» (Пермь), на поэтическом ринге «Кавказань» (Казань) и Волошинском фестивале в Коктебеле. Стал финалистом Всероссийского поэтического слэма – 2015 (Красноярск). Является организатором и ведущим поэтических слэмов.