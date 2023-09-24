Пропавшего в Порховском районе пенсионера нашли живым
Пропавшего в деревне Полоное Порховского района 84-летнего пенсионера нашли живым. Об этом сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» Псковской области в социальной сети «ВКонтакте».
«Найден, жив! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске», – говорится в сообщении.
Напомним, что 21 сентября мужчина вышел из дома и пропал.
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