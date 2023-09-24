Пропавшего в Порховском районе пенсионера нашли живым

16:58, 24 сентября 2023, ПАИ

Пропавшего в деревне Полоное Порховского района 84-летнего пенсионера нашли живым. Об этом сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» Псковской области в социальной сети «ВКонтакте».

«Найден, жив! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске», – говорится в сообщении.

Напомним, что 21 сентября мужчина вышел из дома и пропал.