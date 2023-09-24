10 взрывоопасных боеприпасов времён ВОВ обнаружили в Новосокольническом районе
10 взрывоопасных боеприпасов времён Великой Отечественной войны обнаружили в деревне Бурёхино Новосокольнического района. Об этом сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
Группа разминирования поисково-спасательного отряда областной службы спасения идентифицировала:
– миномётную мину диаметром 82 миллиметра;
– два артиллерийских снаряда диаметром 76 миллиметров;
– артиллерийский снаряд диаметром 152 миллиметра;
– три артиллерийских снаряда диаметром 45 миллиметров;
– противотанковую мину T.Mi-42;
– противопехотную мину S.Mi;
– реактивный снаряд PC-80.
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