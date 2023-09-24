10 взрывоопасных боеприпасов времён ВОВ обнаружили в Новосокольническом районе

18:16, 24 сентября 2023, ПАИ

10 взрывоопасных боеприпасов времён Великой Отечественной войны обнаружили в деревне Бурёхино Новосокольнического района. Об этом сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»







Группа разминирования поисково-спасательного отряда областной службы спасения идентифицировала:

– миномётную мину диаметром 82 миллиметра;

– два артиллерийских снаряда диаметром 76 миллиметров;

– артиллерийский снаряд диаметром 152 миллиметра;

– три артиллерийских снаряда диаметром 45 миллиметров;

– противотанковую мину T.Mi-42;

– противопехотную мину S.Mi;

– реактивный снаряд PC-80.