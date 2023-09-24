Псковские профсоюзы вернулись с победой из Петербурга

18:57, 24 сентября 2023, ПАИ

Соревнования по гребле на лодках класса «дракон» «Юнтоловская регата» завершились в Санкт-Петербурге сегодня, 24 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

Псковская область была представлена двумя командами, в составе одной из которых участвовали профсоюзные активисты.

В результате, преодолев дистанцию в 10 км, команда псковских профсоюзов пришла к финишу первой и одержала безоговорочную победу. Команда студентов ПсковГУ, также представлявшая Псковскую область, заняла третье место.