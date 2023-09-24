Пропавшего режиссёра Большого драматического театра предположительно нашли мёртвым

20:42, 24 сентября 2023, ПАИ

Пропавшего три дня назад режиссёра Большого драматического театра имени Товстоногова Александра Никанорова предположительно нашли мёртвым в посёлке Токсово Ленинградской области. Об этом сообщает телеканал «78».

По информации телеканала, 21 сентября драматург приехал с велосипедом в Ленобласть на электричке. Никанорова видели возле магазинов, а также на центральной площади.

После этого режиссёр сел на велосипед и поехал по улице Лесовода Мороза в сторону частных домов. Именно там его в последний раз зафиксировали камеры.

Впоследствии тело с явными признаками суицида обнаружили случайные прохожие. Опознание пока не проводилось, но высока вероятность того, что это именно Никаноров.

Напомним, что 22 сентября в квартире режиссёра на Казанской улице была найдена предсмертная записка.