Ансамбль русской музыки «Псков» выступил в Красногородске

21:03, 24 сентября 2023, ПАИ

Ансамбль русской музыки «Псков» выступил в Красногородске, сообщает газета «Заря».



Фото: Светлана Павлова, газета «Заря»



Фото: Светлана Павлова, газета «Заря»



Фото: Светлана Павлова, газета «Заря»



Фото: Светлана Павлова, газета «Заря»



Фото: Светлана Павлова, газета «Заря»



Фото: Светлана Павлова, газета «Заря»



Фото: Светлана Павлова, газета «Заря»



Фото: Светлана Павлова, газета «Заря»



Фото: Светлана Павлова, газета «Заря»



Фото: Светлана Павлова, газета «Заря»



















Программа концерта называлась «Старая афиша» и была посвящена музыке из кинофильмов. Перед зрителями выступили солистка Елена Федина, заслуженная артистка России и заслуженный деятель искусств Псковской области Наталья Александрова, а также заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств Псковской области, обладатель медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней Александр Либ.

«Кто-то вспомнил свою молодость, кто-то фильм, в котором услышал эти мелодии впервые, кто-то личную историю, связанную с конкретной композицией... Ведь песни, звучавшие сегодня для нас, давно стали частью жизни – жизни целой страны, целой эпохи. «А снег идёт», «Песенка о хорошем настроении», «Старый клён», «Что так сердце растревожено», «Кони-звери», «Чёрные подковы», «Есть только миг» – слова этих композиций знакомы нам наизусть. Многие в зале пели вместе с артистами. И, безусловно, всех пленило великолепное живое звучание русских инструментов: гуслей, балалайки, домры, баяна», – написали в газете.

Выступление ансамбля «Псков» завершило трёхдневный культурный марафон в Красногородске.