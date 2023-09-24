Поэтический квартирник «Откуда-то с края Вселенной» пройдёт в псковской библиотеке

21:58, 24 сентября 2023, ПАИ

Поэтический квартирник «Откуда-то с края Вселенной» Александра Петрова (псевдоним – Саша (Б@р@д@)) пройдёт в Центральной городской библиотеке Пскова (Конная, 6) 29 сентября в 17:00. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

Александр Петров – музыкант, организатор квартирных концертов, а также «завсегдатай оазисов неформальной культуры в Пскове («Бейрут») и Ленинграде («Сайгон»)». 13 лет назад у него вышел первый поэтический сборник «Погода опять портится», в который вошли около 50-ти стихотворений.

Участники «квартирника» услышат песни и стихи автора, смогут задать ему вопросы.