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Поэтический квартирник «Откуда-то с края Вселенной» пройдёт в псковской библиотеке

Поэтический квартирник «Откуда-то с края Вселенной» Александра Петрова (псевдоним – Саша (Б@р@д@)) пройдёт в Центральной городской библиотеке Пскова (Конная, 6) 29 сентября в 17:00. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

Фото: Центральная городская библиотека Пскова

Александр Петров – музыкант, организатор квартирных концертов, а также «завсегдатай оазисов неформальной культуры в Пскове («Бейрут») и Ленинграде («Сайгон»)». 13 лет назад у него вышел первый поэтический сборник «Погода опять портится», в который вошли около 50-ти стихотворений.

Участники «квартирника» услышат песни и стихи автора, смогут задать ему вопросы.

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