О музее «Вперёд в СССР» и об организации идеальной свадьбы поговорили на «Серебряном дожде». Главное
Основатель арт-пространства «Вперёд в СССР», ведущий и организатор мероприятий Дмитрий Третьяков стал гостем программы «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в понедельник, 4 августа.
Главное из эфира:
- в музее «Вперёд в СССР» гости могут полностью погрузиться в атмосферу советского времени;
- арт-пространство «Вперёд в СССР» в Пскове объединяет в себе сразу три миссии: просветительскую, ностальгическую и расхламляющую;
- жители и гости Пскова могут принести вещи советской эпохи, если те им больше не нужны;
- в экспозиции можно увидеть как привычные элементы повседневной жизни советских людей, так и редкие и необычные предметы, например пистолет для пельменей;
- среди планов музея – создать рабочий советский газировальный аппарат и установить игровые автоматы того времени;
- экскурсии в музее строятся вокруг истории вещей;
- музыкальное лото успешно работает в Пскове уже год и пользуется большой популярностью;
- проект популярный, потому что это легко и просто;
- чтобы сделать успешный проект, нужно верить в него, а также необходимы опыт, понимание, что проект может быть реализован, и поддержка близких;
- лучше заранее, как только станет известна дата свадьбы, собрать команду фотографов, видеографов и ведущих, а также забронировать площадку;
- перед торжеством обязательно нужно выспаться и не переживать, если во время праздника что-то пойдёт не так.
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04 августа 2025
О музее «Вперёд в СССР» и об организации идеальной свадьбы поговорили на «Серебряном дожде». Главное