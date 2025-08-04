О музее «Вперёд в СССР» и об организации идеальной свадьбы поговорили на «Серебряном дожде». Главное

21:28, 04 августа 2025, ПАИ

Основатель арт-пространства «Вперёд в СССР», ведущий и организатор мероприятий Дмитрий Третьяков стал гостем программы «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в понедельник, 4 августа.

Главное из эфира: