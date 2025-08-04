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Общество

О музее «Вперёд в СССР» и об организации идеальной свадьбы поговорили на «Серебряном дожде». Главное

Основатель арт-пространства «Вперёд в СССР», ведущий и организатор мероприятий Дмитрий Третьяков стал гостем программы «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в понедельник, 4 августа.

Главное из эфира:

  • в музее «Вперёд в СССР» гости могут полностью погрузиться в атмосферу советского времени;
  • арт-пространство «Вперёд в СССР» в Пскове объединяет в себе сразу три миссии: просветительскую, ностальгическую и расхламляющую;
  • жители и гости Пскова могут принести вещи советской эпохи, если те им больше не нужны;
  • в экспозиции можно увидеть как привычные элементы повседневной жизни советских людей, так и редкие и необычные предметы, например пистолет для пельменей;
  • среди планов музея – создать рабочий советский газировальный аппарат и установить игровые автоматы того времени;
  • экскурсии в музее строятся вокруг истории вещей;
  • музыкальное лото успешно работает в Пскове уже год и пользуется большой популярностью;
  • проект популярный, потому что это легко и просто;
  • чтобы сделать успешный проект, нужно верить в него, а также необходимы опыт, понимание, что проект может быть реализован, и поддержка близких;
  • лучше заранее, как только станет известна дата свадьбы, собрать команду фотографов, видеографов и ведущих, а также забронировать площадку;
  • перед торжеством обязательно нужно выспаться и не переживать, если во время праздника что-то пойдёт не так.
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