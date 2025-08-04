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Общество

Сирены будут звучать в Псковской области 6 августа

Плановая проверка готовности систем оповещения населения состоится в Псковской области 6 августа, сообщил в своём телеграм-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Фото: ПАИ

С 08:00 до 08:20 будут звучать электросирены, мощные акустические системы и громкоговорители для передачи сигнала «Внимание всем». По окончании звучания сирен будет передано речевое сообщение «Техническая проверка».

«Напомню, такие проверки проводятся в регионе регулярно, чтобы проверить исправность работы оборудования», – добавил глава региона.

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Сирены будут звучать в Псковской области 6 августа
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