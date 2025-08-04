Сирены будут звучать в Псковской области 6 августа

19:29, 04 августа 2025, ПАИ

Плановая проверка готовности систем оповещения населения состоится в Псковской области 6 августа, сообщил в своём телеграм-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

С 08:00 до 08:20 будут звучать электросирены, мощные акустические системы и громкоговорители для передачи сигнала «Внимание всем». По окончании звучания сирен будет передано речевое сообщение «Техническая проверка».

«Напомню, такие проверки проводятся в регионе регулярно, чтобы проверить исправность работы оборудования», – добавил глава региона.