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Общество

Новую детскую площадку оборудовали в Кунье

В Кунье завершено строительство новой детской площадки у домов № 85 и 87 на улице Дзержинского, сообщил глава муниципалитета Олег Лебедев.

Фото здесь и далее из телеграм-канала Олега Лебедева

Очередной проект реализован в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». За него в прошлом году проголосовало большинство жителей.

«Ловлю себя на мысли, что объектов строительства или ремонта, где бы всё прошло гладко, очень и очень мало. В любой проект на бумаге жизнь всегда вносит свои, порой жёсткие, коррективы. Практически все они реализуются «с кровью и потом». Не стала исключением и данная детская площадка, которая должна быть сдана ещё в июне. Когда подрядчик залил бетонное основание, то после очередного ливня стало понятно, что по периметру необходима дренажная система, которая в стоимость проекта не вошла. Впоследствии многочисленные дожди значительно замедлили ход работ», – рассказал глава района.

Для решения проблемы была установлена дренажная система. Олег Лебедев поблагодарил тех, кто помог в решении этого вопроса, в частности МБУ «Куньяавтодор». Он также поделился мнением, что общественная территория будет ещё более комфортной для жителей Куньи, если высадить растения, например декоративные кустарники или низкорослые туи. Подобного рода идеи можно реализовать через проект ТОС, напомнил Олег Лебедев.

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