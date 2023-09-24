В Подмосковье мужчина из ревности поджёг свою экс-возлюбленную

22:23, 24 сентября 2023, ПАИ

Мужчина из-за ревности поджёг свою бывшую возлюбленную в Серпухове Московской области, сообщает Telegram-канал «112».

49-летний мужчина принёс канистру с бензином и после словесной перепалки облил свою сожительницу и поджёг. 38-летнюю женщину госпитализировали без сознания с сильными ожогами.

По словам соседей, у пары, воспитывающей двоих детей, часто были скандалы.

После происшествия мужчина успел скрыться, его объявили в розыск.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство, совершённое с особой жестокостью».