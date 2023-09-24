В Подмосковье мужчина из ревности поджёг свою экс-возлюбленную
Мужчина из-за ревности поджёг свою бывшую возлюбленную в Серпухове Московской области, сообщает Telegram-канал «112».
49-летний мужчина принёс канистру с бензином и после словесной перепалки облил свою сожительницу и поджёг. 38-летнюю женщину госпитализировали без сознания с сильными ожогами.
По словам соседей, у пары, воспитывающей двоих детей, часто были скандалы.
После происшествия мужчина успел скрыться, его объявили в розыск.
Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство, совершённое с особой жестокостью».
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