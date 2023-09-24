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Псковский колледж искусств выступил в Красногородске

Творческая делегация Псковского областного колледжа искусств имени Римского-Корсакова выступила в Красногородске в рамках Всероссийской акции «Культурные выходные» 22 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

  • Псковский колледж искусств выступил в Красногородске
    Фото: Псковский областной колледж искусств
  • Псковский колледж искусств выступил в Красногородске
    Фото: Псковский областной колледж искусств
  • Псковский колледж искусств выступил в Красногородске
    Фото: Псковский областной колледж искусств
  • Псковский колледж искусств выступил в Красногородске
    Фото: Псковский областной колледж искусств
  • Псковский колледж искусств выступил в Красногородске
    Фото: Псковский областной колледж искусств
  • Псковский колледж искусств выступил в Красногородске
    Фото: Псковский областной колледж искусств
  • Псковский колледж искусств выступил в Красногородске
    Фото: Псковский областной колледж искусств
  • Псковский колледж искусств выступил в Красногородске
    Фото: Псковский областной колледж искусств
  • Псковский колледж искусств выступил в Красногородске
    Фото: Псковский областной колледж искусств
  • Псковский колледж искусств выступил в Красногородске
    Фото: Псковский областной колледж искусств
  • Псковский колледж искусств выступил в Красногородске
    Фото: Псковский областной колледж искусств
  • Псковский колледж искусств выступил в Красногородске
    Фото: Псковский областной колледж искусств
  • Псковский колледж искусств выступил в Красногородске
    Фото: Псковский областной колледж искусств

Мастер-классы по хореографии, фортепиано, сольфеджио, баяну для учащихся детской музыкальной школы и участников танцевальных коллективов провели Евгения Шургалина, Виктор Иванов, Ирина Галковская, Никита Никитин.

На сцене Красногородского дома культуры студенты и преподаватели специальностей «музыкальное искусство эстрады» (руководитель – Ирина Галковская) и «хореографическое творчество» (руководители – Татьяна Васильева и Алёна Тагирова) представили обновлённую концертную программу «Зажигай».

Перед зрителями выступили солисты Анастасия Куклина, Анастасия Егорова (преподаватель – Екатерина Камалова), Анна Бутман, Ирина Елфимова, Дарья Шилова, Михаил Немчинов (преподаватель – заслуженная артистка России Марина Курчавова), Марина Анищенкова, Екатерина Чугунова, Мария Михайлова (преподаватель – Олеся Селивёрстова), композитор, саунд-продюсер, преподаватель колледжа Тима Бичевский (Тимофей Никогосов).

«Популярные эстрадные песни и танцевальные композиции, исполненные молодыми артистами в режиме нон-стоп, были тепло встречены зрителями. По традиции в начале концертной программы и в её финале были исполнены массовые зажигательные песни, в том числе «Псков – это любовь», написанная преподавателями колледжа», – подчеркнули в пресс-службе.

Отметим, что поездка в Красногородск стала продолжением ежемесячных гастролей творческих коллективов и солистов колледжа искусств по городам и посёлкам Псковской области. Выезды преподавателей и студентов колледжа с концертами, мастер-классами и выставками в детские школы искусств стали возможны благодаря региональному творческому проекту «Культурные выходные». В рамках проекта творческая делегация колледжа уже побывала в различных районных центрах Псковской области: в Печорах, Острове, Бежаницах, Усвятах, Стругах Красных, Палкино, Дно и других.

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