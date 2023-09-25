Хор великолукской школы стал лауреатом международного творческого конкурса

09:55, 25 сентября 2023, ПАИ

Хор школы № 6 «Музыкальная радуга» из Великих Лук стал лауреатом II степени Международного многожанрового конкурса всех видов искусств «Грани таланта». Об этом ПАИ сообщили в школе.

Жюри международного конкурса оценило работу руководителя хора Софьи Крупской и её воспитанников, идею Натальи Любавиной и Виктории Крюковой, режиссёра и видеомонтажёра Сергея Иванова, а также танцевальный коллектив «Карамель» хореографа Натальи Радченко.