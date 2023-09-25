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Общество

День фармацевта отмечают сегодня в мире

Всемирный день фармацевта отмечают ежегодно 25 сентября, сообщает calend.ru.

Это профессиональный праздник специалистов в области фармацевтики, всех, чья деятельность связана с реализацией лекарственных препаратов, их изготовлением, исследованием, проверкой качества, обеспечением надлежащих условий хранения.

В честь праздника в разных странах сетевые фармацевтические компании проводят всевозможные мероприятия – флешмобы, семинары, выставки, дни открытых дверей, бесплатные обследования для посетителей аптек.

Отметим, что в ряде государств установлена своя отдельная дата профессионального праздника фармацевтического работника. Например, в Белоруссии его отмечают 15 октября, а в России – 19 мая.

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