День фармацевта отмечают сегодня в мире
Всемирный день фармацевта отмечают ежегодно 25 сентября, сообщает calend.ru.
Это профессиональный праздник специалистов в области фармацевтики, всех, чья деятельность связана с реализацией лекарственных препаратов, их изготовлением, исследованием, проверкой качества, обеспечением надлежащих условий хранения.
В честь праздника в разных странах сетевые фармацевтические компании проводят всевозможные мероприятия – флешмобы, семинары, выставки, дни открытых дверей, бесплатные обследования для посетителей аптек.
Отметим, что в ряде государств установлена своя отдельная дата профессионального праздника фармацевтического работника. Например, в Белоруссии его отмечают 15 октября, а в России – 19 мая.
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