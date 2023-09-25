16 единиц оружия изъяли у псковичей за неделю

10:04, 25 сентября 2023, ПАИ

16 единиц оружия и 111 боеприпасов изъяли росгвардейцы у псковичей за неделю с 18 по 24 сентября, сообщили ПАИ в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Всего росгвардейцы провели 40 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов, в рамках которых выявили четыре административных нарушения.

Владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, напомнили о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЦЛРР по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг.