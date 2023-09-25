Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Новоржевские бойцы стали третьими в командном зачёте на турнире в Великом Новгороде

Новоржевские спортсмены клуба единоборств Versus стали третьими в общекомандном зачёте на турнире по тайскому боксу, который прошёл в Великом Новгороде 23 сентября. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил тренер бойцов Денис Коваль.

Фото здесь и далее: Денис Коваль

В турнире приняли участие спортсмены из Санкт-Петербурга, Карелии, Новгородской, Псковской и Вологодской областей.

Чемпионами в своих весовых категориях стали новоржевские бойцы: Максим Курадчик, Артур Ильин, Николай Хренов, Георгий Тимофеев и Илья Ильин.

Отметим, что Илья Ильин одержал по две победы в двух весовых категориях.

На фото Илья Ильин

«Остальные ребята также показали хорошие бои, но занять первые места пока не получилось. Иван Трофимов провёл два поединка с опытными соперниками. Первый бой он выиграл, но получил небольшую травму, которая помешала одержать верх в финале. Сергей Корольков и Илья Юпатов впервые выступили на соревнованиях подобного уровня. Для победы им не хватило опыта», – подытожил Денис Коваль.

Напомним, что 14 октября новоржевские бойцы Илья Ильин и Андрей Саласин проведут профессиональные бои по К-1 в Санкт-Петербурге на площадке «Ультиматум удара».

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ». 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













25 сентября 2023

Новоржевские бойцы стали третьими в командном зачёте на турнире в Великом Новгороде
25 сентября 2023

Подведены итоги псковского полумарафона
24 сентября 2023

Псковские профсоюзы вернулись с победой из Петербурга
24 сентября 2023

ФОТОРЕПОРТАЖ. Главный забег полумарафона в Пскове. Часть 2
24 сентября 2023

ФОТОРЕПОРТАЖ. Главный забег полумарафона в Пскове. Часть 1
24 сентября 2023

Более 300 спортсменов стартовали в главном забеге псковского полумарафона
23 сентября 2023

Антинаркотический забег прошёл в Пушкинских Горах
23 сентября 2023

Псковичка взяла серебро на первенстве России по гребле на байдарках

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...