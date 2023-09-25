Новоржевские бойцы стали третьими в командном зачёте на турнире в Великом Новгороде

10:11, 25 сентября 2023, ПАИ

Новоржевские спортсмены клуба единоборств Versus стали третьими в общекомандном зачёте на турнире по тайскому боксу, который прошёл в Великом Новгороде 23 сентября. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил тренер бойцов Денис Коваль.

В турнире приняли участие спортсмены из Санкт-Петербурга, Карелии, Новгородской, Псковской и Вологодской областей.

Чемпионами в своих весовых категориях стали новоржевские бойцы: Максим Курадчик, Артур Ильин, Николай Хренов, Георгий Тимофеев и Илья Ильин.

Отметим, что Илья Ильин одержал по две победы в двух весовых категориях.

«Остальные ребята также показали хорошие бои, но занять первые места пока не получилось. Иван Трофимов провёл два поединка с опытными соперниками. Первый бой он выиграл, но получил небольшую травму, которая помешала одержать верх в финале. Сергей Корольков и Илья Юпатов впервые выступили на соревнованиях подобного уровня. Для победы им не хватило опыта», – подытожил Денис Коваль.

Напомним, что 14 октября новоржевские бойцы Илья Ильин и Андрей Саласин проведут профессиональные бои по К-1 в Санкт-Петербурге на площадке «Ультиматум удара».

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».