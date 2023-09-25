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Общество

12 карантинных очагов повилики зарегистрировано в шести районах Псковской области

12 очагов распространения сорного растения – повилики – зарегистрировано в шести районах Псковской области. Общая площадь карантинных фитосанитарных зон составляет 775,84 гектара. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Карантинные зоны зарегистрированы в Пушкиногорском, Островском, Себежском, Куньинском, Великолукском и Невельском районах, на землях восьми сельскохозяйственных предприятий и на четырёх участках, принадлежащих физическим лицам.

Для успешного подавления очагов повилики, а также с целью предотвращения ее дальнейшего распространения по территории Псковской области необходимо постоянно осуществлять комплекс профилактических, агротехнических и химических мероприятий.

Повилика является одним из наиболее вредоносных видов карантинных сорных растений. Кроме культурных растений повиликой поражаются многочисленные виды дикорастущей и сорной растительности, всего более двухсот видов. Одно растение повилики даёт до 20 тысяч семян, которые могут распространяться ветром, дождём, заноситься птицами или на обуви, так как семена очень мелкие и липкие, очень живучие, сохраняют всхожесть до десяти лет. 

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