Великолучане победили в любительских боях по ММА

11:02, 25 сентября 2023, ПАИ

Великолукские спортсмены Илья Степанов и Иван Веретенников одержали победу в любительских боях турнира по ММА «Золотая орда», который проходил в Набережных Челнах 23 сентября. Об этом пишет Luki-News.

Илья Степанов выступает в весовой категории до 61,2 килограмма. Он одержал победу единогласным решением судей над бойцом из Казани.

Иван Веретенников в весовой категории до 54 килограммов сразился с бойцом из Казахстана. Бой завершился досрочно. Во втором раунде великолукский спортсмен успешно взял противника на удушающий приём.

Оба бойца тренируются под руководством Андрея Ткаченко и Павла Ершова.

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