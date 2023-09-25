В Пскове перекроют главные улицы на время проведения сельхозярмарки

12:03, 25 сентября 2023, ПАИ

Временное ограничение движения автотранспорта введут в Пскове 30 сентября. Часть городских дорог перекроют в связи с проведением в Пскове областной сельскохозяйственной ярмарки «Осень-2023». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Ограничение движения будет введено в субботу, 30 сентября, с 06:00 до 17:00.

Движение будет ограничено на участке улицы Советской от площади Ленина до Октябрьской площади; на Октябрьской площади; на Октябрьском проспекте от Октябрьской площади до улицы Некрасова; на улице Советской от Октябрьской площади до улицы Детской.

С 20:00 29 сентября до 17:00 30 сентября будет запрещена остановка транспортных средств по улице Советской на участке от Октябрьской площади до улицы Детской, по Октябрьскому проспекту от дома № 16 до дома № 14.

Объезд будет осуществляться по улицам Труда, Инженерной, Кузнецкой, Максима Горького, Гражданской, Юбилейной, Леона Поземского, 128-й Стрелковой Дивизии, Вокзальной, Рижскому проспекту, мостам имени 50-летия Октября, Ольгинскому, имени Александра Невского.