Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Пскове перекроют главные улицы на время проведения сельхозярмарки

Временное ограничение движения автотранспорта введут в Пскове 30 сентября. Часть городских дорог перекроют в связи с проведением в Пскове областной сельскохозяйственной ярмарки «Осень-2023». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Проезд запрещён. Фото: ПАИ

Ограничение движения будет введено в субботу, 30 сентября, с 06:00 до 17:00.

Движение будет ограничено на участке улицы Советской от площади Ленина до Октябрьской площади; на Октябрьской площади; на Октябрьском проспекте от Октябрьской площади до улицы Некрасова; на улице Советской от Октябрьской площади до улицы Детской.

С 20:00 29 сентября до 17:00 30 сентября будет запрещена остановка транспортных средств по улице Советской на участке от Октябрьской площади до улицы Детской, по Октябрьскому проспекту от дома № 16 до дома № 14.

Объезд будет осуществляться по улицам Труда, Инженерной, Кузнецкой, Максима Горького, Гражданской, Юбилейной, Леона Поземского, 128-й Стрелковой Дивизии, Вокзальной, Рижскому проспекту, мостам имени 50-летия Октября, Ольгинскому, имени Александра Невского.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













25 сентября 2023

Антон и Александра Скрыпниковы станут гостями программы «Бизнес-ланч»
25 сентября 2023

Себежская колония отметила 26 лет со дня основания
25 сентября 2023

До +22 градусов прогнозируют в Псковской области 26 сентября
25 сентября 2023

Полярное сияние увидели псковичи в небе над Псковом
25 сентября 2023

Псковский омбудсмен наградил сотрудников регионального управления СК
25 сентября 2023

Псковичам предлагают обменять скопившуюся мелочь
25 сентября 2023

Обязательные случаи использования копии Знамени Победы отразят в законодательстве
25 сентября 2023

Бесплатные экскурсии проведут в псковском музее 27 сентября

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...