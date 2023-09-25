Псковичей предупредили об опасном явлении на предстоящей неделе

12:33, 25 сентября 2023, ПАИ

В Псковской области прогнозируются заморозки 26 и 27 сентября. Об опасном явлении предупредили в ГУ МЧС России по Псковской области.

«Ночью и утром 26, 27 сентября местами по Псковской области ожидаются заморозки до -1 градуса», – отметили в МЧС.

В МЧС также напомнили, что в связи с понижением температуры воздуха возрастает вероятность возникновения техногенных пожаров по причине нарушения правил эксплуатации электробытовых приборов, нарушения правил эксплуатации газового оборудования, использования самодельных нагревательных устройств, нарушения правил пожарной безопасности.