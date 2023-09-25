Псковский омбудсмен наградил сотрудников регионального управления СК

12:49, 25 сентября 2023, ПАИ

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов выступил на совещании регионального следственного управления следственного комитета под председательством Петра Крупени. Об этом ПАИ сообщил омбудсмен.

Выступая перед сотрудниками управления, Дмитрий Шахов рассказал, что в последнее время участились жалобы и обращения, касающиеся деятельности органов военного управления и командования войсковых частей. В то же время, по словам омбудсмена, реализация соглашения между государственными органами позволяет более оперативно защищать и обеспечивать права и свободы человека и гражданина.

Дмитрий Шахов также поблагодарил руководство и сотрудников следственного управления за их вклад в оказание правовой и консультативной помощи и правовое просвещение членов семей участников СВО по вопросам получения льгот и других мер социальной и финансовой поддержки.

В конце встречи омбудсмен вручил благодарности за личный вклад в обеспечение прав человека старшему помощнику руководителя следственного управления по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Антону Доброхотову, руководителю Бежаницкого межрайонного следственного отдела следственного управления Станиславу Кожевникову и руководителю контрольно-следственного отдела следственного управления Роману Диброву.