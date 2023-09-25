Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковский омбудсмен наградил сотрудников регионального управления СК

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов выступил на совещании регионального следственного управления следственного комитета под председательством Петра Крупени. Об этом ПАИ сообщил омбудсмен.

Фото здесь и далее: официальный сайт уполномоченного по правам человека в Псковской области

Выступая перед сотрудниками управления, Дмитрий Шахов рассказал, что в последнее время участились жалобы и обращения, касающиеся деятельности органов военного управления и командования войсковых частей. В то же время, по словам омбудсмена, реализация соглашения между государственными органами позволяет более оперативно защищать и обеспечивать права и свободы человека и гражданина.

Дмитрий Шахов также поблагодарил руководство и сотрудников следственного управления за их вклад в оказание правовой и консультативной помощи и правовое просвещение членов семей участников СВО по вопросам получения льгот и других мер социальной и финансовой поддержки.

В конце встречи омбудсмен вручил благодарности за личный вклад в обеспечение прав человека старшему помощнику руководителя следственного управления по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Антону Доброхотову, руководителю Бежаницкого межрайонного следственного отдела следственного управления Станиславу Кожевникову и руководителю контрольно-следственного отдела следственного управления Роману Диброву.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













25 сентября 2023

Антон и Александра Скрыпниковы станут гостями программы «Бизнес-ланч»
25 сентября 2023

Себежская колония отметила 26 лет со дня основания
25 сентября 2023

До +22 градусов прогнозируют в Псковской области 26 сентября
25 сентября 2023

Полярное сияние увидели псковичи в небе над Псковом
25 сентября 2023

Псковский омбудсмен наградил сотрудников регионального управления СК
25 сентября 2023

Псковичам предлагают обменять скопившуюся мелочь
25 сентября 2023

Обязательные случаи использования копии Знамени Победы отразят в законодательстве
25 сентября 2023

Бесплатные экскурсии проведут в псковском музее 27 сентября

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...