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Общество

Себежская колония отметила 26 лет со дня основания

Исправительная колония № 6, расположенная в посёлке Сосновый Бор Себежского района, отметила 26-ю годовщину со дня образования. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

В честь праздника перед административным зданием ИК-6 состоялось торжественное мероприятие. С поздравительным словом выступил начальник учреждения Сергей Орлов. Он пожелал личному составу крепкого здоровья и успехов в службе, отметив, что только благодаря сплочённости коллектива удаётся на должном уровне исполнять поставленные служебные задачи.

Отдельные слова признательности прозвучали в адрес ветеранов, стоявших у истоков создания учреждения и являющихся надёжной опорой для молодого поколения сотрудников.

Затем состоялась церемония награждения, на которой были вручены первые и очередные звания, ведомственные награды. Некоторых сотрудников также отметили благодарностями за достижение высоких профессиональных результатов.

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