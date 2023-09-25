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Общество

Зарплата вдохновляет в работе только 28% псковичей – опрос

Зарплата является главным мотивирующим фактором в труде для псковичей, сообщает сервис SuperJob по итогам открытого опроса среди экономически активного населения Пскова.

Зарплата вдохновляет в работе только 30% псковичей. Фото: ПАИ

Больше всего псковичей вдохновляет зарплата – за неё проголосовало 28 % респондентов.

7 % псковичей мотивирует достижение целей, сам трудовой процесс и возможность приносить пользу людям. 6 % вдохновляются общением с людьми, 5 % – атмосферой в коллективе. Возможность творить и самореализовываться воодушевляет по 4 % опрошенных, заниматься любимым делом – 1 %. Интерес к работе, новые задачи и вызовы, развитие способностей, постоянное обучение и возможность применить свои знания и опыт мотивирует по 1 % респондентов.

Среди других источников вдохновения псковичи называли благодарность клиентов, ответственность, оценки работы, порядок, свободу выбора, возможность оказывать влияние на процессы, стабильность, уважение к профессии в обществе и прочее.

Каждый десятый признался, что в работе его ничего не вдохновляет (10 %).

Мужчин в работе чаще вдохновляет зарплата, сам процесс труда и возможность творить, женщин – возможность приносить пользу, общаться с людьми и самореализовываться.

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