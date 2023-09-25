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Общество

С уроком «Метаморфозы алхимии в химию» учитель из Пустошки борется за место в финале ТВ-шоу

Стартовало всероссийское голосование за учителей, которые прошли в полуфинал телешоу «Классная тема!». Среди полуфиналистов федерального телепроекта – школьный учитель из Пустошки Псковской области Галина Петрова. Её урок «Метаморфозы алхимии в химию» участвует в конкурсе. Об этом ПАИ сообщили организаторы. 

На фото Галина Петрова. Фото: ороганизаторы

По его результатам будут выбраны семь педагогов страны, которые представят свои уроки в эфире телеканала «Россия 1». «Классная тема!» ‒ это возможность показать, что профессия учителя очень важна, и раскрыть несколько секретов своего мастерства. Проголосовать можно здесь: https://vk.com/@klassnayatemashow-vyberi-finalista-teleshou-klassnaya-tema. 

Заявки на участие в телешоу «Классная тема!» поступили от 6000 педагогов из всех регионов страны, а также из Донецкой и Луганской народных республик. В полуфинал прошло 35 участников. В процессе конкурсного отбора учителя представили свои видеоуроки с авторскими методиками и оригинальной подачей предмета.

Учениками в гранд-шоу станут не только зрители в зале и телезрители, но и гости студии: известные ученые, космонавты, музыканты, популярные артисты театра и кино.

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